Мужчины на Mercedes при полицейских выкинули пистолет в урну

В Приморском районе Петербурга полиция остановила подозрительный Mercedes-Benz S 350. Водитель авто, завидев правоохранителей, попытался избавиться от пистолета. Оружие он выкинул в урну.

Как стало известно gazeta.spb.ru, машина была остановлена ночью 22 марта у дома 21 по Серебристому бульвару. Внутри находились двое: 27-летний безработный водитель и 34-летний пассажир. Один из них живет в Петербурге на улице Васенко, второй — зарегистрирован в Гатчинском районе Ленинградской области.

Во время осмотра автомобиля полицейскими водитель попытался незаметно выкинуть пистолет с магазином и четырьмя патронами в урну. После чего мужчины предприняли попытку скрыться.

Совершить задуманное им не удалось. Оружие было найдено, а сами злоумышленники задержаны и доставлены в отделение. Составлены протоколы о мелком хулиганстве. Пистолет направлен на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге мужчина во время ремонта в квартире нашел пистолет, спрятанный под настилом пола.