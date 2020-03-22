В Выборге мужчина во время ремонта нашел в своей квартире пистолет

В Выборге мужчина в своей квартире в доме на улице Гагарина, вскрывая настил пола, обнаружил завернутый в тряпку карманный пистолет.

Как позже было установлено, хозяин квартиры нашел малогабаритный пистолет «FN BROWNING» образца 1906 года калибра 6,35 мм с одним магазином без патронов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, квартира перешла в собственность мужчине в 2017 году.

По факту обнаружения оружия проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга горничная одного из отелей обнаружила в туалете похожий на оружие предмет. Сотрудники вызвали полицию.