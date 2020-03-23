Владельца грузовика, вывалившего мусор на газон на Бабушкина, обязали убраться

Владельца грузовика, вывалившего мусор на газон на Бабушкина, обязали убраться
Мусор вывалили на газон. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге компанию ООО «Адмос» обязали ликвидировать мусор, вываленный у дома на улице Бабушкина. Отходы туда сбросил принадлежащий компании грузовик.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Из кузова Ford Transit незаконно сбросили отходы производства и потребления. Мусор оказался на газоне близ дома 82 по улице Бабушкина.

О произошедшем стало известно после публикации новости «Грузовик вывалил мусор на газон из-за переполненного пухто» на городском портале «Мегаполис». Информация была проверена и подтверждена природоохранной прокуратурой.

«Природоохранная прокуратура внесла представление в адрес собственника транспортного средства – ООО «Адмос», по результатам его рассмотрения отходы производства и потребления ликвидированы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Речь идет о нарушении статьи КоАП РФ о требованиях при обращении с отходами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следственный комитет проверяет информацию о незаконной свалке в посёлке Янино в Ленобласти.

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