Пандемия, как повод для хайпа и рекламы

Мировая пандемия короновируса породила много инфоповодов, чтобы заявить о себе. Коммерческие компании и организации, политические и общественные деятели фонтанируют идеями, акциями и мероприятиями по борьбе с коронавирусом. Кто-то предлагает вполне здравые идеи, а кто-то пользуется моментом, чтобы напомнить о себе любимом.

Вот, например, туристическая деревня «Мандроги», расположенная в глуши лесов Ленинградской области зовет к себе на карантин, мол, пересидеть в их избах трудное время. Там, кстати, интересно — есть Музей водки, сотня деревянных скульптур по мотивам сказок Пушкина, река и прочие нехитрые радости. А тем временем в Ленобласти вдруг вдвое вырос спрос на аренду домов.

Агрегаторы такси, например, «Ситимобил» обещают раздавать всем водителям маски, антисептики и мыть салоны авто чуть ли не ежедневно.

В «Леруа-Мерлен» отчитываются о том, что каждый час проветривают торговые залы и моют все подряд обеззараживающими средствами. Но что интересно — продавцы там без масок. В шутливых беседах с покупателями отвечают в том духе, что «к нам никакая зараза не липнет».

В «Ленте» поставили защитные экраны на кассах, вероятно, чтобы покупатели не дышали болезнями, чесноком, перегаром на продавцов. Ну, или наоборот.

Отдельное место в борьбе с коронавирусом и поддержке во время карантина занимают телекомуникационные компании. Теле-2 обещает не брать денег за трафик в мессенджерах, домашние интернет-кинотеатры продлевают периоды бесплатной подписки, интернет-провайдеры придумывают специальные акции для сидящих на карантине.

На фоне падения покупательской активности в оффлайне, онлайн магазины и сервисы отчитываются о росте и развитии. Сервис доставки еды iGooods заявляет о четырехкратном увеличении числа курьеров, Авито.ру сообщает об уменьшении стоимости настольных домашних игр, страховщики рапортуют о создании Альянса по борьбе с коронавирусом.

В общем, борьба с коронавирусом становится модным маркетинговым трендом. Думается, что скоро появятся и бренды, созданные по мотивам названия болезни и всемирного карантина.