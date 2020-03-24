Эксперты рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом в России

Согласно итогам первых наблюдений, наиболее распространены случаи заболевания коронавирусом среди представителей среднего класса.

В первую очередь, это касается россиян, которые могут позволить себе частые поездки за границу. Эксперты, прокомментировавших ситуацию для РИА Новости, считают, что именно путешествия — главный показатель достатка граждан.

В то же время, зарубежные поездки стали крайне небезопасными из-за бушующего в Европе коронавируса. В аналогично сложной ситуации находится Москва, которая расположена на «перепутье» россиян, отправляющихся в Западную Европу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Белоруссии решила прервать обязательный карантин после возвращения из Италии ради похода на маникюр. При этом она поделилась своей историей с сотрудниками салона красоты, которые незамедлительно вызвали полицию.