Эксперты рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом в России

Эксперты рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом в России
Большинство заболевших россиян недавно прибыли из-за границы. Фото: pixabay.com

Согласно итогам первых наблюдений, наиболее распространены случаи заболевания коронавирусом среди представителей среднего класса.

В первую очередь, это касается россиян, которые могут позволить себе частые поездки за границу. Эксперты, прокомментировавших ситуацию для РИА Новости, считают, что именно путешествия — главный показатель достатка граждан.

В то же время, зарубежные поездки стали крайне небезопасными из-за бушующего в Европе коронавируса. В аналогично сложной ситуации находится Москва, которая расположена на «перепутье» россиян, отправляющихся в Западную Европу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Белоруссии решила прервать обязательный карантин после возвращения из Италии ради похода на маникюр. При этом она поделилась своей историей с сотрудниками салона красоты, которые незамедлительно вызвали полицию.

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