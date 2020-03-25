СКА поблагодарил болельщиков за поддержку

Обладатель Кубка Гагарина определен не будет. Фото: ХК СКА

Обладатель Кубка Гагарина определен не будет. Фото: ХК СКА

Хоккейный клуб СКА поблагодарил болельщиков за поддержку в течение сезона, который закончился для армейцев из-за коронавируса.

«Спасибо за сезон СКА! Столько эмоций и побед прошли за сезон. Удачи и до следующего сезона», — откликнулись болельщики в группе СКА в социальной сети «Вконтакте». «Спасибо СКА за борьбу! Жалко очень! Особенно молодежную пятерку, они реально могли и кубок взять и медали ЧМ», — написала одна болельщица.

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