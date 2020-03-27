Авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты по России

Авиакомпания «Победа» объявила о временной приостановке всех внутренних полетов. Возобновление полетов ожидается не раньше начала июня.

Как сообщает РИА Новости, лоукостер прекращает осуществлять полеты до 31 мая. Решение о принятии такой меры связано с постановлением российского правительства.

По словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, он согласен с решением правительства. Он также призвал россиян по возможности соблюдать самоизоляцию.

Все клиенты компании, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, смогут вернуть средства на счет в личном кабинете. Их можно будет потратить на другие рейсы лоукостера после возобновления полетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за коронавируса.