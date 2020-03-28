Полиция Красногвардейского района задержала сотрудницу почтового отделения, укравшую деньги клиентки

Сотрудники правоохранительных органов Красногвардейского района задержали местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве.

20 марта 2020 года в полицию обратилась 76-летняя петербурженка. Она пожаловалась, что двумя месяцами ранее, 27 января, неизвестный злоумышленник завладел денежным переводом на её имя в отделении «Почты России» на проспекте Косыгина. Выяснилось, что средства присвоила работница отдела связи.

Используя служебное положение, 52-летняя мошенница забрала себе деньги, предназначавшиеся для пенсионерки. В пятницу, 27 марта её задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и области. В отношении преступницы возбуждено уголовное дело, женщину отпустили под подписку о невыезде. В «Почте России» подчеркнули, что нарушительницу уволили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник полиции, задерживая наркоторговца, выстрелил ему в руку.