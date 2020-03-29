Рошаль рассказал как ходить в магазин в условиях эпидемии

Рошаль рассказал как ходить в магазин в условиях эпидемии
Леонид Рошаль. Фото: wikipedia

Придется вооружиться перчатками.

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль посоветовал россиянам ходит в магазины в перчатках, дезинфицировать телефон специальными средствами, а также не находиться близко рядом с людьми.

В общественных туалетах лучше не хвататься за ручки и кнопку спуска голыми руками, для этих целей можно использовать кусок бумаги. Особенно важно всегда мыть руки и обрабатывать телефон, который люди используют очень часто. Об этом сообщают РИА-новости.

Помимо этого, лучше избегать большого скопления людей, особенно, если среди них есть человек с симптомами ОРВИ. В период эпидемии стоит ограничить и тактильные контакты. Поэтому стоит меньше обниматься и целоваться.

Чихать и кашлять нужно только в локоть. При признаках болезни у себя, стоит надевать защитную маску.

Если гражданин чувствует себя простывшим, не стоит идти в медицинское учреждение. Необходимо вызвать врача на дом.

К сожалению, даже эти меры не совершенны против коронавируса. Но они значительно снизят риск заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.

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