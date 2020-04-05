Влад Соколовский рассказал о депрессии после расставания с Дакотой

Влад Соколовский рассказал о депрессии после расставания с Дакотой
Рита Дакота тем временем нашла нового мужчину. Фото: instagram.com/ritadakota

Певец считает, что ему нужен был такой «волшебный пендель».

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем рассказал певец Влад Соколовский в интервью для YouTube-канала «Петя любит выпить». Он признался, что после того, как экс-супруга Рита Дакота узнала о его изменах, ему пришлось несладко. Соколовский заявил, что развод довел его до депрессии. Он за один миг потерял все, что так любил, и даже работу. Артист отметил, что все плохое, что случилось в его жизни, хорошо смотивировало на изменения. Соколовский начал больше читать и меньше ходить на тусовки.

«Я захотел пересмотреть полностью свою жизнь, поступки, начал конкретно работать. Просто стал прокачивать себя: много читал, изолировался от тусовок»,

— рассказал певец.

Напоминаем, что у Соколовского и Дакоты растет дочка Мия. Родители нашли общий язык и смогли продолжить общаться ради ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рита Дакота показала нового возлюбленного.

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