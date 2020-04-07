Вирусолог считает, что не надо сокращать нерабочие дни

К вопросу об отмене режима самоизоляции нужно вернуться через неделю, считает эксперт.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем рассказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в эфире телеканала «Россия 24». Он, отвечая на вопрос о сокращении нерабочих дней, заявил, что пока не время обсуждать этот вопрос. Эксперт убежден – еще как минимум неделю все должны сидеть дома, только тогда можно будет оценить результат введенных мер – в первую очередь в Москве.

Кутырев напомнил, что некоторые являются переносчиками коронавируса и даже не подозревают об этом. Таких людей сложно выявить, поэтому так важно, чтобы все соблюдали режим самоизоляции.

«Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции упал до 2,8: солнце заставило выйти петербуржцев на улицу.