Петербургскую компанию уличили в сбросе токсичных сточных вод

В Северной столице природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Сотрудники наведались в ООО «БСХ Бытовые Приборы»

Организации в пользование передали безымянный ручей. В ходе проверки было выявлено, что в ручей сбрасывают сточные воды в которых содержится максимальное содержание загрязняющих веществ. Сотрудники также выяснили, что компания сбрасывала в ручей воды с повышенным содержанием железа и нефтепродуктами.

Как сообщили в прокуратуре города, суд исковые требования удовлетворил.

Теперь компании предстоит повысить качество сточных вод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Малую Ижорку сбросили загрязненные сточные воды.