В Ломоносове кассир продала подростку алкоголь

В Ломоносове кассир продала подростку алкоголь
Продавщица действовала в интересах коммерсанта, продавая алкоголь подростку. Фото: pixabay

Прокуратура требует привлечь к ответственности индивидуального предпринимателя за продажу алкоголя подростку.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, проверка надзорного органа в Петродворцовом районе показала, что продавец-кассир одного из местных магазинов продала алкогольную продукцию школьнику. В ведомстве отметили, что она действовала в интересах коммерсанта.

Материалы проверки прокуратуры направлены в адрес главы ОМВД района с требованием о составлении в отношении предпринимателя административного протокола о нарушении правил продажи алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский бизнесмен ответит перед судом за незаконную продажу алкоголя. В результате было изъято более 200 литров алкоголя.

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