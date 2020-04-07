Петербургский бизнесмен ответит перед судом за незаконную продажу алкоголя

Из павильона было изъято более 200 литров алкоголя. Фото: pixabay

Из павильона было изъято более 200 литров алкоголя. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения закона об обороте алкогольной продукции в одном из торговых павильонов.

В ходе проверки сотрудники выявили розничную продажу спиртного в нестационарном торговом объекте, что нарушает требования закона. В результате было изъято более 200 литров алкоголя.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, по данному факту завели дело об административном правонарушении. Его рассмотрит суд.

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