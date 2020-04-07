Петербургский бизнесмен ответит перед судом за незаконную продажу алкоголя

Петербургский бизнесмен ответит перед судом за незаконную продажу алкоголя
Из павильона было изъято более 200 литров алкоголя. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения закона об обороте алкогольной продукции в одном из торговых павильонов.

В ходе проверки сотрудники выявили розничную продажу спиртного в нестационарном торговом объекте, что нарушает требования закона. В результате было изъято более 200 литров алкоголя.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, по данному факту завели дело об административном правонарушении. Его рассмотрит суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка отдала неизвестным «из медцентра» 150 тыс. рублей. Мужчины представились диетологами.

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