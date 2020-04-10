Суд закрыл фитнес-центр в Купчино из-за работы во время самоизоляции

Фитнес-клуб в Купчино закрыли на 30 дней. Фото: pixabay

Фитнес-клуб в Купчино закрыли на 30 дней. Фото: pixabay

В Петербурге по решению суда закрыли фитнес-клуб на Бухарестской улице, который продолжал работать, несмотря на запрет из-за введения режима самоизоляции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, 31 марта правоохранители провели проверку и установили, что ООО «Стронг», продолжает работать в условиях введенных ограничений в целях борьбы с распространением COVID-19.

Гендиректор организации не признал вину, заявив, что незаконная деятельность не осуществлялась, а клуб не предоставлял никаких услуг. По его словам, все занимающиеся в клубе в момент проверки являются профессиональными спортсменами.

В итоге фитнес-центр закрыли на 30 дней по решению Фрунзенского районного суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин цветов в Петербурге наказали за нарушение самоизоляции.