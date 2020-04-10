В Петербурге в квартире у местного жителя обнаружили оружие и боеприпасы

Все найденное оружие пригодно для стрельбы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все найденное оружие пригодно для стрельбы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Обыск дома у подозреваемого состоялся в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков.

В квартире в жилом доме на улице Солдата Корзуна сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет и более 70 патронов разных калибров. Экспертиза показала, что все изъятое оружие может использоваться для стрельбы. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате, по фактам проведенной проверки и обнаружения незаконного оружия, отдел дознания Кировского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

В данный момент, подозреваемый получил подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у ограбивших курьера в Петербурге мужчин обнаружили оружие и боеприпасы. Все они также были пригодны для стрельбы. Возбуждены уголовные дела.