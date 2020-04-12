Эксперты ВЭБ предсказали падение реальных доходов россиян на 17,5% из-за коронавируса

Указанные показатели станут нижней точкой спада, после чего экономика постепенно начнет восстанавливаться. Фото: Pixabay

Указанные показатели станут нижней точкой спада, после чего экономика постепенно начнет восстанавливаться. Фото: Pixabay

Эксперты спрогнозировали ухудшение ситуации в российской экономике из-за мер по борьбе с COVID-19.

По мнению специалистов Института исследований и экспертизы ВЭБ, самоизоляция населения и обвал цен на нефть к июню могут привести к снижению российской экономики на 18%. Эти факторы отразятся на реальных доходах граждан — они могут упасть на 17,5%. По данным экспертов, после указанных показателей экономика постепенно начнет восстанавливаться.

Как сообщает РБК, авторы исследования учитывали в том числе влияние карантинных мер.

Согласно сценарию ВЭБ.РФ, пик заболеваемости новой инфекцией в России придется на конец апреля — начало мая, а снятие карантинных мер будет возможно с середины июня.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские предприниматели обратились к властям с просьбой вернуть 30% страховых взносов.