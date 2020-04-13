В Петербурге из больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из медицинского учреждения Северной столицы сбежал мужчина, у которого подозревают наличие коронавирусной инфекции.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля. Предположительно, побег совершил пациент Александровской больницы, передает «АиФ Санкт-Петербург». Петербуржца поместили под наблюдение медиков, так как он контактировал с человеком, у которого выявили COVID-19.

Личность сбежавшего установлена, известно, что ему 43 года. Нарушителя активно разыскивают правоохранительные органы. Напомним, что за нарушение режима самоизоляции для тех, кто находится под подозрением, в Санкт-Петербурге предусмотрены крупные штрафы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве составлено уже почти триста протоколов на петербуржцев, не соблюдающих режим самоизоляции. Александр Беглов считает, что к нарушителям необходимо применять более суровые меры.