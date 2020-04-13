День Победы в Ленобласти пройдет в онлайн-режиме

День Победы в Ленобласти пройдет в онлайн-режиме
В честь 75-летия годовщины ВОВ 9 мая пройдут памятные торжества и возложения цветов к мемориалам. Фото: Pixabay

В Ленинградской области отменяется ряд массовых мероприятий, запланированных на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, праздничные шествия и встречи, которые должны были состояться в День Победы в Ленобласти, заменят трансляциями в режиме онлайн.

В честь 75-летия годовщины ВОВ 9 мая пройдут памятные торжества и возложения цветов к мемориалам. Жители Ленинградской области смогут посмотреть на все события через онлайн-трансляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле допустили перенос Парада Победы. «Парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно», — заявил Дмитрий Песков.

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День Победы в Ленобласти пройдет в онлайн-режиме