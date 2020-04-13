На Благодатной спасли котенка, забравшегося на дерево

На выручку пришли спасатели, которые спустили его с верхних веток на землю.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум». Котенок забрался на дерево на Благодатной улице недалеко от дома номер 40. Он громко мяукал и не мог спуститься вниз. На это обратили внимание местные жители, которые вызвали спасателей. Сначала попытались спилить ветку, чтобы снять животное, но оно так испугалось, что тут же забралось на другое дерево.

Несмотря на это, котенка удалось снять с веток. Теперь малышу ищут хозяина. По предварительным данным, ему не больше четырех месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сестрорецке спасатели вызволили котенка, провалившегося в опору фонарного столба. Ему повезло, так как писк малыша услышали неравнодушные прохожие.