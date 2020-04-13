На Благодатной спасли котенка, забравшегося на дерево

На Благодатной спасли котенка, забравшегося на дерево
Малышу теперь ищут хозяина. Фото: vk.com/koshkispas

На выручку пришли спасатели, которые спустили его с верхних веток на землю.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум». Котенок забрался на дерево на Благодатной улице недалеко от дома номер 40. Он громко мяукал и не мог спуститься вниз. На это обратили внимание местные жители, которые вызвали спасателей. Сначала попытались спилить ветку, чтобы снять животное, но оно так испугалось, что тут же забралось на другое дерево.

Несмотря на это, котенка удалось снять с веток. Теперь малышу ищут хозяина. По предварительным данным, ему не больше четырех месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сестрорецке спасатели вызволили котенка, провалившегося в опору фонарного столба. Ему повезло, так как писк малыша услышали неравнодушные прохожие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благодатная улица дерево котенок спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Благодатной спасли котенка, забравшегося на дерево
Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества на фоне коронавируса
В Ленобласти десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
Диетолог назвал дешевые аналоги имбиря для повышения иммунитета
Трамп объявил во всех штатах Америки режим крупного бедствия
Росгвардейцы обнаружили пустой снаряд в Приморском районе
Самолет с россиянами из Нью-Йорка сделает остановку в Петербург по дороге в ...
Петербуржцев отправят из Москвы домой