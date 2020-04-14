Петербуржцы снова жалуются на слив отходов в Лиговский канал

Из трубы выливается неизвестная кислотно-зеленая жидкость.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербур». Граждане обратили внимание на подозрительную жидкость кислотно-зеленого цвета, которая льется из трубы в Лиговский канал. Она покрывает воду пленкой и кажется очень опасной для окружающей среды.

«Кто-нибудь может наконец посодействовать прекращению этого безобразия?»,

— задается вопросом автор поста.

Напоминаем, что на слив отходов в водоем жалуются уже не в первый раз. Пока что информацию никак не комментируют профильные ведомства, виновник неизвестен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель топливозаправщика попался на сливе топлива. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общая сумма ущерба превысила 870 тыс. рублей.