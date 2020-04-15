В Ленобласти зафиксировано 105 новых случаев коронавируса

В Ленобласти зафиксировано 105 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Из них 85 случаев пришлось на хостел мигрантов во Всеволожском районе.

Сегодня, 15 апреля, Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал новые данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. За сутки в области COVID-19 диагностировали у 105 граждан.

Известны и населенные пункты, где обнаружены новые заболевшие: Новосергиевка, Кудрово, поселок имени Морозова, деревня Старая, Борисова Грива СНТ Щит, Старая Пустошь, Выборг, Перово, Первомайское, Ольшаники, Гатчина, Сиверский, дом отдыха «Волковицы», Тосно и Пикалево.

В общей сложности, в Ленобласти заболело 298 граждан. Из них 5 человек успешно смогли побороть вирус и выздороветь. Летальных исходов до сих пор не наблюдается, что не может не радовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России к 15 апреля выявили 3388 зараженных коронавирусом.

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