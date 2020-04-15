В Ленобласти зафиксировано 105 новых случаев коронавируса

Из них 85 случаев пришлось на хостел мигрантов во Всеволожском районе.

Сегодня, 15 апреля, Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал новые данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. За сутки в области COVID-19 диагностировали у 105 граждан.

Известны и населенные пункты, где обнаружены новые заболевшие: Новосергиевка, Кудрово, поселок имени Морозова, деревня Старая, Борисова Грива СНТ Щит, Старая Пустошь, Выборг, Перово, Первомайское, Ольшаники, Гатчина, Сиверский, дом отдыха «Волковицы», Тосно и Пикалево.

В общей сложности, в Ленобласти заболело 298 граждан. Из них 5 человек успешно смогли побороть вирус и выздороветь. Летальных исходов до сих пор не наблюдается, что не может не радовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России к 15 апреля выявили 3388 зараженных коронавирусом.