За здоровьем пожилых петербуржцев медики будут следить с помощью мессенджеров

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга разработали систему медицинского наблюдения за горожанами старше 65 лет, которые входят в группу повышенного риска в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

В ведомстве отмечают, что люди старше 65 лет составляют 15,9% от населения Северной столицы. Причем значительная часть из них — люди с ограниченными возможностями. На каждый врачебный участок в Петербурге приходится 316 пожилых людей, а терапевтов и врачей общей практики в городе на Неве насчитывается около 2,7 тысяч.

Таким образом, чтобы обеспечить наблюдение за всеми, кто нуждается в этом, будут применяться дистанционные технологии. Соответствующий план составлен до конца апреля, а в случае необходимости его продлят и до конца мая. Для уточнения сведений о состоянии здоровья будут использовать как телефонные звонки, так и мессенджеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как, по словам московского доктора, протекает коронавирусная инфекция у молодых пациентов.