Строительство железнодорожной ВСМ между Петербургом и Москвой оценили в 1,7 триллиона рублей

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Северной столицей обойдется в 1,7 триллиона рублей. Государство готово выделить 750 миллиардов рублей.
Оставшуюся часть восполнит капитальный грант на сумму 200 миллиардов рублей, заём из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) в размере 380 миллиардов рублей, а также кредит от Внешэкономбанка на 170 миллиардов, передает «Коммерсантъ».
Кроме того, 192 млрд предоставит непосредственно РЖД в рамках реализации инвестиционной программы. Более 400 млрд предоставят отечественные и зарубежные банки, еще 200 млрд — остальные акционеры проекта. Также будут выпущены облигации на 125 млрд рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВСМ запустят в 2026 году, а скорость движения по трассе составит 350-380 километров в час.