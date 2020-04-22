Средняя температура на Земле может установить рекорд

Температура может рекордно подняться в период с 2020 по 2024 год.

Сегодня, 22 апреля, вот уже в 50 раз отмечается День Земли. В честь этого Всемирная метеорологическая организация поделилась свои прогнозами на будущие года. Для этого были проанализированы предыдущие прогнозы по изменению климата — ежегодные и десятилетний. Об этом сообщает пресс-служба ВМО.

Температура на Земле активно начала подниматься в течение последних пяти лет. В дальнейшем, ее рост будет продолжаться. Данное наблюдение является одним из показателей глобального потепления, помимо таяния ледников, выброса углекислого газа в атмосферу, и всего остального.

Несмотря на то, что во время эпидемии коронавируса сокращается выброс вредных газов в атмосферу, введенные ограничительные меры не дают в полной мере воздействовать на все изменения климата. Так что, помимо нестабильной экономики и кризиса, людям грозят проблемы и от природных изменений в следствии нестабильной ситуации.

Поэтому, очень важно, чтобы все государства объединились для борьбы с пандемии и для сохранения экологии на общей планете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известные главные опасности для России от изменения климата.