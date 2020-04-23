Песков не смог назвать сроки отмены самоизоляции в России

Кремль не готов назвать дату, до которой надо определить сроки отмены режима самоизоляции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 23 апреля.

“Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

По данным на 23 апреля в России подтверждено 62 тыс. 773 случая коронавируса. Инфекция обнаружена в 85 регионах. Выздоровели с начала пандемии 4 тыс. 891 человек, скончались 555 пациентов. За весь период в стране проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

В Петербурге зарегистрировано 2 тыс. 458 случаев COVID-19. Количество летальных исходов достигло 17. Выздоровели 368 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика. Средство должно содержать на менее 60-80% этилового спирта.