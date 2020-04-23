В правительстве поддержали запрет на самостоятельное взвешивание продуктов покупателями в магазинах

Тем не менее, купленные в магазине продукты необходимо тщательно мыть или подвергать термической обработке. Фото: pixabay.com

Тем не менее, купленные в магазине продукты необходимо тщательно мыть или подвергать термической обработке. Фото: pixabay.com

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации, относящиеся к продаже продуктов в магазинах.

В условиях активного распространения коронавирусной инфекции гражданам не стоит самостоятельно брать продукты и взвешивать их. Это может способствовать распространению патогена. Поэтому представители розницы должны фасовать товары самостоятельно, соблюдая все санитарные меры. Также, один и тот же работник не должен взаимодействовать и с продуктами, и с деньгами. При этом, сотрудники должны работать и с товаром и с оплатой, находясь в перчатках. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Поддержали рекомендации ведомства и в Госдуме. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин рассказал, что самостоятельное взвешивание в обычное время — это удобно и правильно, но в условиях эпидемии опасно. Поэтому, подобную возможность из магазинов на время следует убрать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как безопасно купить продукты во время пандемии.