Главврач показал коронавирусную реанимацию в Москве

Он рассказал, как обстоят дела с больными и дал несколько советов россиянам.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем рассказал главный врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. Он записал видео, показав, как выглядит реанимация, где лежат коронавирусные больные. Врач заявил, что в последнее время все чаще привозят молодых пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Их подключают к искусственной вентиляции легких, хотя раньше в этом нуждались в основном пожилые граждане.

Вечорко пояснил, что увеличения количества заболевших можно было бы избежать, если бы россияне тщательнее соблюдали режим самоизоляции.

Эксперт надеется, что граждане будут помнить не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих. Напоминаем, что в России зарегистрировано более 62,7 тысяч случаев заболевания, погибли 555 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центробанк ожидает увеличение закрытых вкладов на фоне коронавируса. За март месяц, благодаря изменениям на валютном рынке, при производстве переоценки, вклады жителей страны выросли на 2% и достигли суммы в 31,466 трлн рублей.