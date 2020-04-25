В мире число зараженных коронавирусом выросло на 94 тысячи

От инфекции за субботу скончались более 5,7 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В мире количество пациентов с коронавирусом увеличилось на 93,7 тысяч человек. Теперь зарегистрированных случаев – 2 миллиона 719 тысяч. Умерло за сутки 5 тысяч 767 человек, всего с начала пандемии 187 тысяч 705 жертв коронавируса. Большая часть пациентов – в Европе.

Напоминаем, что в России подтверждено 74 588 случаев, выздоровевших 6 250, летальных исходов – 681.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении. Ей запрещали покидать палату до тех пор, пока тесты на инфекцию приходили положительными. Исключением является только больничный душ, домой же можно отправляться после того, как два теста оказываются отрицательными.