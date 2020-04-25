В Москве скончались 38 коронавирусных больных

У них был поставлен диагноз «пневмония».

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В Москве за субботу от инфекции скончались 38 человек – у всех были получены положительные тесты на коронавирус и был поставлен диагноз «пневмония».

Эксперты просят москвичей и всех россиян оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Пока что количество зараженных растет с каждым днем. Напоминаем, что в России подтверждено 74 588 случаев, выздоровевших 6 250, летальных исходов – 681.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число зараженных коронавирусом выросло на 94 тысячи. От инфекции за субботу скончались более 5,7 тысяч человек.