Российские военные провели дезинфекцию в доме престарелых в Ломбардии

Российские военнослужащие, а также военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии провели дезинфекцию в домах престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.

«Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа (Ломбардия)», — сообщили в Минобороны РФ.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 921 201 человек. Скончались 203 289, при этом 836 970 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. Итальянский врач рассказал, что его российские коллеги лечат самых тяжелых пациентов, многим из которых помогло лечение.