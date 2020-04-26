За сутки почти 8,5 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус

Коронавирус убивает людей не напрямую, но и косвенным образом. Фото: pixabay.com

Коронавирус убивает людей не напрямую, но и косвенным образом. Фото: pixabay.com

За сутки в Петербурге 8410 человек проверились на коронавирус. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

На карантине остаются 3740 человек. За сутки обработано 938 вызовов, поступивших в справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе 112 зарегистрировано 466 обращений, 11 человек сообщили о прибытии в Россию из-за границы. Еще 269 петербуржцев обратились за помощью к волонтерам.

В Петербурге зафиксировано 2926 случаев заражения коронавирусом. Число жертв достигло 23 человек, выздоровели 460.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 923 285 человек. Скончались 203 308, при этом 837 531 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 74 588 человек, умерли 681. При этом 6 250 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.