Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за соблюдение режима самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за соблюдение режима самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник также призвал петербуржцев беречь себя и своих близких.

При этом он отметил, что соблюдение режима самоизоляции позволяет выиграть время для переоборудования имеющихся больниц и строительства новых.

Отметим, что индекс самоизоляции в Петербурге утром в воскресенье, 26 апреля, составляет 4,0. В пригородах, включая Мурино, Сертолово, Пушкин, Колпино и Красное Село, показатель составляет от 3,9 до 4,2.

В Петербурге еще 29 человек, которые болели коронавирусом, выздоровели. Согласно данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в городе выздоровели 489 человек, 27 погибли. В Петербурге за сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число заражений коронавирусом в городе достигло 3077 человек. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 931 923 человека. Скончались 203 596, при этом 838 895 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6767 пациентов вылечились. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.