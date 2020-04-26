В Ленобласти скончалась медсестра Гатчинской клинической больницы

В Ленобласти скончалась медсестра Гатчинской клинической больницы
Специальная комиссия выяснит все обстоятельства случившегося. Фото: pixabay.com

Точные причины смерти будут выясняться.

Печальную новость сообщили сегодня, 26 апреля, в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Известно, что женщина, являющаяся медицинским работником стационара в Гатчине, при жизни сдавала анализ на COVID-19, который не выявил болезнь. В любом случае, обстоятельства трагедии устанавливаются. Будет проведено дополнительно исследование на коронавирусную инфекцию.

Согласно последней обновленной информации, в Ленинградской области зафиксировано 700 случаев коронавируса. На них уже пришлись 80 пациентов, которые смогли успешно побороть болезнь и выздороветь. Официально зарегистрированных случаев смерти от болезни в регионе нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице скончался врач с коронавирусом. Последние жни жизни мужчина провел на ИВЛ и ЭКМО.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ломбертс рассказал об одном из самых безбашенных игроков «Зенита»
В Ленобласти скончалась медсестра Гатчинской клинической больницы
Ленобласть снова ждет мороз и гололедица
В больнице Святого Георгия продемонстрировала тоннель для дезинфекции
Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия может избежать пика ...
Сотрудники ДПС вытащили из Большой Невки тонущего мужчину
Перекресток Энгельса и Луначарского затопило из-за прорыва трубы
Во Фрунзенском районе из-за возгорания выбило дверь в парадную