В Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

В понедельник, 27 апреля, в Петербурге ожидаются облачная с прояснениями погода.
Пройдет кратковременный мокрый снег, днем — с дождем.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду.
Днем температура воздуха прогреется до плюс восьми градусов.
Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.