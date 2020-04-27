В Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В понедельник, 27 апреля, в Петербурге ожидаются облачная с прояснениями погода.

Пройдет кратковременный мокрый снег, днем — с дождем.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду.

Днем температура воздуха прогреется до плюс восьми градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.