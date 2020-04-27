Стало известно, жители каких регионов боятся коронавируса

Наибольшую обеспокоенность о развитии пандемии коронавируса в России испытывают жители Дальнего Востока и Забайкалья.

Исследование провели эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Его приводит РБК.

Россияне, которые принимали участие в опросе, должны были оценить уровень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. В целом по России обеспокоенных ситуацией с COVID-19 насчитывается 85,5%. Остальные 14,5% не беспокоятся совсем.

Меньше всего сложившаяся ситуация беспокоит жителей Петербурга, Северного Кавказа и Сибири. При этом 70% опрошенных ничего не делают с личными финансами для снижения уровня страха. Лишь 10% запасаются продуктами, а 8% начали откладывать деньги.

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