Стало известно, жители каких регионов боятся коронавируса

Стало известно, жители каких регионов боятся коронавируса
Коронавирус активно распространяется по миру. Фото: unsplash

Наибольшую обеспокоенность о развитии пандемии коронавируса в России испытывают жители Дальнего Востока и Забайкалья.

Исследование провели эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Его приводит РБК.

Россияне, которые принимали участие в опросе, должны были оценить уровень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. В целом по России обеспокоенных ситуацией с COVID-19 насчитывается 85,5%. Остальные 14,5% не беспокоятся совсем.

Меньше всего сложившаяся ситуация беспокоит жителей Петербурга, Северного Кавказа и Сибири. При этом 70% опрошенных ничего не делают с личными финансами для снижения уровня страха. Лишь 10% запасаются продуктами, а 8% начали откладывать деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернаторы ожидают продления режима нерабочих дней до 11 мая.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исследование коронавирус опрос пандемия регионы страх
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 1449 человек
Прогноз и ставка. “Вальтер Ферретти” – “Манагуа”: команды сыграют осторожно
Волонтеров Петербурга обеспечат велосипедами
Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом
Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года
Детям Петербурга выдали более 941 тысячи продуктовых наборов
В Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения коронавирусом
В Госдуме высказались о переносе майских праздников