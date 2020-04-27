Российские туристы возвращаются из Греции

Российские туристы возвращаются из Греции
Самолеты возвращают россиян на родину. Фото: unsplash.com

Самолет рейса Москва-Афины-Москва вернет домой россиян и греков.

Всего вернутся 84 жителя России. Самолет уже вылетел в Москву сегодня, 27 апреля. Предложение об организации рейса поступило с греческой стороны. Вывозной специальный рейс организовали «Эгейские авиалинии».

Примечательно, что стороны максимально пошли друг другу навстречу. Среди возвращающихся россиян были также маленькие дети и дети инвалиды. Чтобы отвезти одну из российский туристок в Афинский аэропорт, представители посольства организовали специальный катер, который доставил ее туда с острова, находящего далеко от города. Из-за карантинных мер в настоящее время отсутствует и движение водного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

В столицу вернутся не только жители Москвы, но и других регионов. Всех их доставят домой с помощью организованных трансферов.

Согласно расписанию, самолет приземлится в аэропорту Шереметьево уже в 12:40 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сроки начала туристического сезона названы в Греции.

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