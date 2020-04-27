В отелях Турции откажутся от шведского стола из-за коронавируса

В отелях Турции откажутся от шведского стола из-за коронавируса
Флаг Турции. Фото: pixabay

Внутренний туризм может возобновиться уже 15 мая, но из-за пандемии COVID-19, будут приняты строгие меры в отношении отельеров, ресторанов и прочих общественных заведений.

О изменениях в работе отелей, заведений питания и развлекательных мест на курортах сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Информацию передает издание Ahaber.

Стоит отметить, что все отели должны будут пройти сертификацию, которая подтвердит их чистоту от коронавируса. Полная заполняемость номеров временно будет под запретом — задействуют только половину из них. «Шведский стол» отменят, так как подобная организация питания несет в себе определенные эпидемиологические риски. Самым главным пунктом для исполнения отельерами будет являться организация социальной дистанции между отдыхающими. Для этого на пляжах уменьшат количество шезлонгов и примут другие соответствующие меры.

В кафе и ресторанах все работников обяжут перед каждой сменой проходить медицинский осмотр и измерять температуру. Работать можно будет в перчатках и масках, а также в специальной одежде, если того потребуют условия.

Что касается приема иностранных путешественников в Турции, власти надеются на их приезд в августе. При этом, перелет в страну будет безопасным — в самолете организуют социальную дистанцию, оставляя средние кресла пустыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция планирует открыть турсезон в конце мая.

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В отелях Турции откажутся от шведского стола из-за коронавируса