Пьяные посиделки на улице Вавиловых закончились госпитализацией

Пьяные посиделки на улице Вавиловых закончились госпитализацией
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В полицию Калининского района поступило сообщение о том, что из квартиры дома по Тихорецкому проспекту в тяжелом состоянии, госпитализирован мужчина 1976 года рождения.

По предварительной информации, у дома по улице Вавиловых злоумышленник во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков избил мужчину, сообщили в ГУ МВД по Петербургу. По подозрению задержан мужчина 1988 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью.

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Пьяные посиделки на улице Вавиловых закончились госпитализацией
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