Россияне перестали скупать антисептики

Продажи упали более чем на 60%.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает RT со ссылкой на данные компании «Такском». Специалисты проанализировали более 18 миллиардов кассовых чеков и поняли, что предпочтения россиян изменились с начала пандемии. В России резко упали продажи антисептиков – примерно на 62%. Также граждане меньше покупают санитайзры для рук. К слову, средняя цена на антисептик достигла за последний месяц почти 500 рублей, что на 23% больше, чем в марте прошлого года. Санитайзеры подорожали в полтора раза и теперь стоят более 270 рублей.

Напоминаем, что гражданам рекомендовали пользоваться антисептиками, чтобы уберечь себя от коронавируса. Также при выходе на улицу нужно надевать медицинские маски.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге поддержат представителей бизнеса, которые производят маски и антисептики. В марте-апреле профиль поменяли 50 организаций. Благодаря этому за сутки в Северной столице производится до 200 тысяч масок.