Мозаику с изображением Путина в храме Минобороны демонтировали

Мозаику с изображением Путина в храме Минобороны демонтировали
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Мозаика с изображением президента России Владимира Путина в главном храме Вооруженных сил России демонтировали. Об этом сообщает «Коммерсант».

В конце апреля стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России, открытие которого было запланировано на 9 мая — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

По словам председателя худсовета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Владимиром Путиным его появление на мозаике не согласовывалось. Он назвал решения по размещению изображений «абсолютно уместными, отражающими историческую правду, откуда нельзя непроизвольно вырвать страницы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным. Икону заметил председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин и рассказал об этом в своем Twitter.

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