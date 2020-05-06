В апреле большинство жителей Петербурга искали работу бухгалтера

Аналитики крупнейшего сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter выяснили, какие вакансии были наиболее популярны среди соискателей-петербуржцев в апреле 2020 года.

Согласно полученным данным, большая часть жителей Северной столицы интересовалась вакансиями бухгалтера и главного бухгалтера. Свыше 28 и 9 тысяч человек соответственно хотели бы работать на такой должности, передают в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад.

Также в тройку лидеров попали вакансии курьеров, — как пеших, так и с личным транспортом, — и водителей. Помимо прочего, уже в апреле активно искали работу администраторы, повара, менеджеры и продавцы. Соискатели больше всего внимания уделяли удаленной работе или временной: со сдельной или посменной оплатой и частичной занятостью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжают появляться интересные вакансии.