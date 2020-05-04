Несмотря на коронавирус, на рынке труда в Петербурге появляются необычные вакансии

Несмотря на коронавирус, на рынке труда в Петербурге появляются необычные вакансии
Среди других необычных вакансий - гример, видеоблогер, управляющий фермерским хозяйством, гидролог, шеф-сомелье и дизайнер креативов. Фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter по Северо-Западу, пандемия коронавируса не мешает появлению интересных вакансий на петербургском рынке труда.

Так, сейчас в Северной столицы ищут геймера, который мог бы тестировать игровых персонажей. Преимуществом для соискателя будет наличие собственных персонажей в портфолио, а также опыт игровых стримов. Платить предлагают в валюте, от 300 до 1000 долларов.

Также разыскиваются ландшафтный архитектор, с зарплатой от 50 тысяч рублей, и хранитель клиентов (от 40 тыс.) Последний должен выполнять обязанности личного ассистента для клиентов компаний, подбирая для них продукты и услуги и курируя сделки. Кроме того, работодатели предлагают вакансию маркетолога-евангелиста, который займется исследованием военно-промышленного маркетинга. Ему предлагают от 100 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число вакансий с работой на удаленной основе после введения самоизоляции в России выросло на 70%.

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