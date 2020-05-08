Во Всеволожске дорожники заблокировали подъезд к «Ленте» из-за отсутствия светофора

Заблокирован подъезд к гипермаркету, где не поставили светофор. Фото: "Ленавтодор"

Заблокирован подъезд к гипермаркету, где не поставили светофор. Фото: "Ленавтодор"

Сегодня утром в одном из микрорайонов Всеволожска закрыли все подъезды к крупному гипермаркету. Это связано с тем, что администрация «Ленты» не оборудовала примыкание к Колтушскому шоссе светофором.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Владелец земельного участка, на котором стоит «Лента», ранее получал технические условия от «Ленавтодора» на обустройство безопасного пешеходного перехода рядом с магазином. Отдельным требованием дорожников была установка рядом светофорного поста. Однако предписания были проигнорированы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, чтобы напомнить бизнесменам об обязательствах, тяжелые КамАЗы перекрыли все подъезды к гипермаркету.

Обычно такая мера эффективно работает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники приступили к укладке асфальта на Стародеревенской.