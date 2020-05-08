В Москве нельзя будет оформить цифровой пропуск по СМС

В Москве нельзя будет оформить цифровой пропуск по СМС
Теперь будут доступны только два способа получения пропуска. Фото: pixabay

Новые правила вступят с 12 мая.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он заявил, что некоторые граждане обманным путем хотят получить возможность выйти из дома. Власти должны делать все, чтобы пресекать передвижения по городу без разрешения. Лысенко также заверил, что карантин хотят нарушать также москвичи с коронавирусом, которые могут заразить остальных при выходе из дома.

Он отметил, что москвичам стоит быть благоразумнее и соблюдать режим самоизоляции. Цифровой пропуск с 12 мая можно будет оформить на портале nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, начали работать санпропуски. План каждого сооружения согласовали с управлением Роспотребнадзора по городу, чтобы «грязные» и «чистые» потоки персонала нигде не пересекались.

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