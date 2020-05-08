В России выделят 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома

Президент уже поручил выделить средства из бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить 20,5 миллиардов рублей на поддержку спроса на продукцию автопрома. Часть суммы направят на программы льготного автокредитования, а другую на программы льготного лизинга автомобильной техники. Также средства пустят на покупку автомобилей скорой помощи.

Напоминаем, что из-за распространения коронавируса многие сферы пострадали – в том числе автомобильная промышленность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии в апреле не продали ни одной машины. Годом ранее дилеры реализовали в Индии 274 тыс. 541 легковой автомобиль и 68 тыс. 680 коммерческих транспортных средств. В этом году в связи с пандемией коронавируса продажи и производство авто были остановлены