Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
Возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 мая возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Вместе с ним в церемонии возложения участвовали полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель правления городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

В этом году в связи с пандемией коронавируса церемония была малочисленной. В целях предотвращения распространения COVID-19 в городе отменены массовые мероприятия 9 мая.

Монумент героическим защитникам Ленинграда был открыт 9 мая в 1975 году по случаю 30-летия Победы. В создании его принимали участие скульптор Михаил Аникушин и архитекторы Валентин Каменский и Сергей Сперанский. Выполнен монумент из бронзы и гранита, высота его составляет 48 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в небе над Петербургом утром 9 мая прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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