В Ленобласти в одном из сел нашли 27 мин

Боеприпасы времен Великой отечественной войны уже вывезли на полигон.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ЗВО. Сразу 27 неразорвавшихся мин обнаружили в селе Молодцово в Ленинградской области. Они были найдены во время инженерной разведки местности. Боеприпасы в состоянии сильной коррозии постарались как можно скорее вывести с территории населенного пункта на полигон для дальнейшей ликвидации.

К слову, за последние сутки саперы сразу семь раз выезжали в различные места, чтобы эвакуировать в общей сложности 42 боеприпаса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что боеприпас времен ВОВ нашли в Ломоносовском районе. Специалисты установили, что это 82-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.