Актриса МДТ Светлана Григорьева умерла в возрасте 92 лет

Актриса МДТ Светлана Григорьева умерла в возрасте 92 лет
Артистка Светлана Григорьева. Фото: МДТ

В России скончалась заслуженная артистка РФ, актриса Малого драматического театра Светлана Васильевна Григорьева скончалась.

О смерти артистки сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». Светлана Григорьева умерла в возрасте 92 лет, на следующей неделе, 20 мая, ей должно было исполниться 93 года. МДТ не уточняет причины и обстоятельства смерти артистки.

«10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева», — сообщается в группе.

Вся карьера артистки прошла на сцене Академического алого драматического театра — Театра Европы. Она сыграла великое множество ярких ролей в спектаклях. Зрителям она запомнилась по ролям Ассунту в «Татуированной розе» Т. Уильямса, Мать в «Назначении», Марфу Репишную в «Братьях и сестрах».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер основатель рок-н-ролла Литтл Ричард, спевший Tutti Frutti.

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