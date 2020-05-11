Актриса МДТ Светлана Григорьева умерла в возрасте 92 лет

В России скончалась заслуженная артистка РФ, актриса Малого драматического театра Светлана Васильевна Григорьева скончалась.

О смерти артистки сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». Светлана Григорьева умерла в возрасте 92 лет, на следующей неделе, 20 мая, ей должно было исполниться 93 года. МДТ не уточняет причины и обстоятельства смерти артистки.

«10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева», — сообщается в группе.

Вся карьера артистки прошла на сцене Академического алого драматического театра — Театра Европы. Она сыграла великое множество ярких ролей в спектаклях. Зрителям она запомнилась по ролям Ассунту в «Татуированной розе» Т. Уильямса, Мать в «Назначении», Марфу Репишную в «Братьях и сестрах».

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