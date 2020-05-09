Умер основатель рок-н-ролла Литтл Ричард, спевший Tutti Frutti

Скончался один из основоположников жанра рок-н-ролл, певец и композитор Литтл Ричард (настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман).

Как сообщает журнал Rolling Stone, ссылаясь на сына музыканта Дэни Пеннимана, Литтл Ричард умер в возрасте 87 лет в Соединенных Штатах. Издание не уточнило его причину смерти.

Ричард Уэйн Пенниман родился в 1932 году в Мейконе, штат Джорджия. Он с детства любил петь и уже в 19-летнем возрасте заключил свой первый контракт со звукозаписывающей компанией RCA.

Через несколько лет он подписал контракт с лейблом Specialty Records, в студии которого он записал легендарную песню Tutti Frutti.

В 1986 году он попал в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993 году его удостоили премии Grammy за жизненные достижения. Он прославился на весь мир своими хитами Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul.

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